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«У нас была очень странная история любви»: бывшая жена Гогунского высказалась об их отношениях

Актер не платит алименты их общей дочери Милане.

«У нас была очень странная история любви»: бывшая жена Гогунского высказалась об их отношениях
Гогунский не платит алименты/http://globallookpress.com/

Бывшая жена актер Виталия Гогунского, который прославился благодаря роли Кузи из «Универа», модель Ирина Маирко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что он не платит после развода алименты их общей дочери Милане.

Ирина Маирко. Фото
Бывшая жена Гогунского вспомнила их историю любви/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Милана скучает по нему, а он даже не поздравил ее с первым юбилее. Ей исполнилось не так давно десять лет. Он не платит алименты. Знаю, что во время съемок «Универа» он хорошо получал. У нас был классный год в отношениях. Было счастье, а потом почему-то все рухнуло. Мы вроде были вместе 12 лет, но вместе можно сказать и не жили. У нас была, конечно, очень странная история любви».

Ирина Маирко

Как отметила Маирко, в какой-то момент она стала зарабатывать больше Гогунского. «Мне было не важно, сколько зарабатывает мужчина. Но потом я поняла, что мужчина должен все-таки что-то приносить в дом», — заявила она.

Маирко после развода хотела подать в суд на бывшего мужа, чтобы заставить платить алименты, но там была огромная очередь. В итоге женщина пока передумала. «Отец должен ответственнее относиться к своему ребенку. Нужно найти нужные слова и разрешить этот конфликт», — считает Ирина Маирко.

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