«Алла – конкретный человек»: брат Владимира Кузьмина объяснил, почему от певца ушла Пугачева

Брат музыканта Владимира Кузьмина Александр в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему его родственник в свое время не смог построить семью с певицей Аллой Пугачевой. Как известно, у звезд был бурный роман в восьмидесятых годах прошлого века и одно время даже казалось, что все идет к свадьбе.

«Алла — конкретный человек. Ей нужно понимать: ты есть рядом или тебя нет. Володя может жечь, что он и делал в те годы. С Аллой мы были лучшие друзья. Пускай все звезды сейчас будут с ней». Александр Кузьмин

По словам Александра Кузьмина, ему очень жаль любовницу брата Светлану Карпухину, от которой он ушел к бывшей супруге Екатерине Трофимовой.

«Мне жалко Светочку. Семь лет он с ней прожил. Екатерина пошла на такой шаг из-за денег. Екатерина просто ушла в религию, чтобы ничего не делать. Брату нелегко деньги достаются. В Подмосковье у Володи недвижимость. В Индии недвижимость и не одна. Все достанется ей. У Екатерины на счету больше сейчас денег, чем у Володи», — сказал Александр Кузьмин.