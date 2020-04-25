Маргариту Терехову перестали навещать родные

Родные перестали появляться в доме актрисы Маргариты Тереховой, которая страдает болезнью Альцгеймера и не может ухаживать за собой без посторонней помощи. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
При этом причина в том, что родные люди боятся занести в квартиру актрисы коронавирус. Он просто убьет звезду. Дочь Тереховой сейчас находится на самоизоляции на даче под Истрой. Сын в квартире в Химках. Помогают «Миледи» две сиделки. Причем они ходят в магазин и тоже вполне могут принести опасную инфекцию.
Невестка Тереховой певица Татьяна Найник отмечает, что Терехову одну никогда не бросят. Просто сейчас лучше с ней родным не вступать в контакт.
«Сиделки за ней ухаживают. Прическу каждый день делают. Она у нас очень любит крем для рук. Кожа у нее, как в молодости нежная. Женщина она все равно. Встает, конечно,только с помощью сиделок с кровати. Одна сиделка не справится. Приходится нанимать двух. Разоряться приходится, конечно. Ну а что делать нам?»