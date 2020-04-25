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Звездный гость

Маргариту Терехову перестали навещать родные

За звездой сейчас ухаживают только две сиделки.

Маргариту Терехову перестали навещать родные
За Тереховой ухаживают две сиделки/http://globallookpress.com/

Родные перестали появляться в доме актрисы Маргариты Тереховой, которая страдает болезнью Альцгеймера и не может ухаживать за собой без посторонней помощи. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

При этом причина в том, что родные люди боятся занести в квартиру актрисы коронавирус. Он просто убьет звезду. Дочь Тереховой сейчас находится на самоизоляции на даче под Истрой. Сын в квартире в Химках. Помогают «Миледи» две сиделки. Причем они ходят в магазин и тоже вполне могут принести опасную инфекцию.

Невестка Тереховой певица Татьяна Найник отмечает, что Терехову одну никогда не бросят. Просто сейчас лучше с ней родным не вступать в контакт.

«Сиделки за ней ухаживают. Прическу каждый день делают. Она у нас очень любит крем для рук. Кожа у нее, как в молодости нежная. Женщина она все равно. Встает, конечно,только с помощью сиделок с кровати. Одна сиделка не справится. Приходится нанимать двух. Разоряться приходится, конечно. Ну а что делать нам?»

Татьяна Найник

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