Маргариту Терехову перестали навещать родные

Родные перестали появляться в доме актрисы Маргариты Тереховой, которая страдает болезнью Альцгеймера и не может ухаживать за собой без посторонней помощи. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

При этом причина в том, что родные люди боятся занести в квартиру актрисы коронавирус. Он просто убьет звезду. Дочь Тереховой сейчас находится на самоизоляции на даче под Истрой. Сын в квартире в Химках. Помогают «Миледи» две сиделки. Причем они ходят в магазин и тоже вполне могут принести опасную инфекцию.

Невестка Тереховой певица Татьяна Найник отмечает, что Терехову одну никогда не бросят. Просто сейчас лучше с ней родным не вступать в контакт.