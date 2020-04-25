«Я не лезу к ней в карман»: Бари Алибасов заверил, что не претендует на квартиру Фатеевой

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заверил, что не собирается претендовать на пятикомнатную квартиру 85-летней народной артистки Натальи Фатеевой. Стоимость жилья составляет примерно 50 миллионов рублей.

Как известно, женщина разругалась в пух и прах со своими детьми. Сейчас она живет одна и практически ни с кем не общается.

Известно, что в последнее время за ней стал ухаживать помощник Бари Алибасова Серей Моцарь. Многие считают, что Алибасов и Моцарь хотят присвоить себе жилье Фатеевой после ее смерти. Впрочем, сами они твердят, что помогают звезде из добрых побуждений.