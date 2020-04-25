«Я могу себе позволить»: Лера Кудрявцева подарила сыну на тридцатилетие автомобиль

Как отметила телеведущая, Жан Ленюк был рад и горд такому презенту от матери.

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что сделала поистине королевский подарок своему сыну от первого брака Жану Ленюку. Ему 14 апреля исполнилось 30 лет.

«На юбилей купила ему автомобиль. Я могу позволить. Он рад и горд, что у него такая мама». Лера Кудрявцева

Как отметила звезда, сейчас все время она уделяет дочке Маше от брака с хоккеистом Игорем Макаровым. Девочке через четыре месяца исполнится два года. «Она теперь нас называет маманя и папаня. Часто садится к папе на коленки и строит ему глазки», — заявила Кудрявцева.

Рассказала телеведущая о и себе, отметив завидную периодичность житейских неудач, которые с ней происходят. Кудрявцева вспомнила, как однажды она отправила 50 тысяч рублей инвалиду. Деньги предназначались на коляску. Стоило только мужчине получить от нее средства, как он сразу пропал. «В ответ была тишина. Он меня заблокировал. Я везде заблокирована у него оказалась. До сих пор верю людям. Ничего не могу с собой поделать», — призналась звезда.