Максим Фадеев стал жить отдельно от жены и сына в своем загородном особняке

Продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что сейчас живет отдельно от своей жены Натальи и сына Саввы в своем загородном особняке. Причина в пандемии коронавируса, который атаковал всю планету. Музыкант и продюсер решил отгородиться от внешнего мира. При этом он отметил, что ему прекрасно одному. От одиночества он не страдает.

«Я — интроверт. Поэтому для меня одиночество не в тягость. Как говорят: «Кому война, а кому мать родна». Для меня это нормально. Я полностью себя обслуживаю сам. У меня нет рядом ни одного человека, который мне помогает. Я очень вкусно готовлю, кстати. Могу сделать прекрасный лагман и пиццу». Максим Фадеев

В то же время Максим Фадеев добавил, что он, безусловно, скучает по своим родным. Особенно по сыну, которого сильно любит.

«По жене, конечно, тоже скучаю. Ну и есть еще один человек, по которому я скучаю. А может даже и не один», — загадочно добавил Максим Фадеев.