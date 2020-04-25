Филипп Киркоров рассчитывает заработать на продаже своей одежды свыше миллиарда рублей

Певец Филипп Киркоров, который решил продать часть вещей из своего гардероба, рассчитывает заработать на их продаже свыше миллиарда рублей. Об этом сказал его личный стилист Арсен Айрапетов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Как отметил Айрапетов, ему уже удалось продать пальто из коллекции Киркорова за 15 тысяч рублей и несколько брендовых футболок. Стоимость каждой 10 тысяч рублей.
«В магазине такие стоят под сорок тысяч. У Филиппа Киркорова 90 процентов вещей вообще ни разу не ношенные. И я скажу, что он планирует все вырученные деньги отдать на благотворительность».
Как добавил личный стилист поп-короля, на самоизоляции у Киркорова произошла переоценка ценностей. Исполнитель считает своим долгом пожертвовать деньги на благотворительность.