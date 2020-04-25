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Звездный гость

Филипп Киркоров рассчитывает заработать на продаже своей одежды свыше миллиарда рублей

Некоторые брендовые футболки и пиджаки уже начали активно покупать его фанаты.

Филипп Киркоров рассчитывает заработать на продаже своей одежды свыше миллиарда рублей
Киркоров отдаст деньги, вырученные на продаже одежды, на благотворительность/http://globallookpress.com/

Певец Филипп Киркоров, который решил продать часть вещей из своего гардероба, рассчитывает заработать на их продаже свыше миллиарда рублей. Об этом сказал его личный стилист Арсен Айрапетов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Как отметил Айрапетов, ему уже удалось продать пальто из коллекции Киркорова за 15 тысяч рублей и несколько брендовых футболок. Стоимость каждой 10 тысяч рублей.

«В магазине такие стоят под сорок тысяч. У Филиппа Киркорова 90 процентов вещей вообще ни разу не ношенные. И я скажу, что он планирует все вырученные деньги отдать на благотворительность».

Арсен Айрапетов

Как добавил личный стилист поп-короля, на самоизоляции у Киркорова произошла переоценка ценностей. Исполнитель считает своим долгом пожертвовать деньги на благотворительность.

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