Стало известно, почему у Анастасии Волочковой списали с карты почти двести тысяч рублей

Балерина Анастасия Волочкова, у которой недавно судебные приставы списали с карты почти двести тысяч рублей, как выяснилось, задолжала деньги одной из компаний, которая поставила ей домой новомодный тренажер. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Выяснилось, что Волочкова обещала рекламировать в своих соцсетях компанию, которая поставила тренажер, но слова не сдержала. О компании она рассказала всего один раз, хотя была должна это делать чаще.
Как отметила сотрудник компании Елена Коростылева, Волочковой было сделано четкое предложение по бартеру. Причем инициатива о сотрудничестве исходила от танцовщицы.
«Она не может забыть о нашей компании, потому что этот тренажер до сих пор стоит у нее в доме. Собчак к ней в гости приходила и говорит: «Ой, а что это?» А Волочкова отвечает: «Это тренажерчик. Мне тут поставили». Этот тренажер стоит 190 тысяч».