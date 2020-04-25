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Звездный гость

Стало известно, почему у Анастасии Волочковой списали с карты почти двести тысяч рублей

Звезда задолжала деньги за модный тренажер, который сейчас стоит у нее дома.

Стало известно, почему у Анастасии Волочковой списали с карты почти двести тысяч рублей
С Волочковой списали деньги за тренажер/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова, у которой недавно судебные приставы списали с карты почти двести тысяч рублей, как выяснилось, задолжала деньги одной из компаний, которая поставила ей домой новомодный тренажер. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак. Фото
Волочкова хвасталась тренажером перед Собчак/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

Выяснилось, что Волочкова обещала рекламировать в своих соцсетях компанию, которая поставила тренажер, но слова не сдержала. О компании она рассказала всего один раз, хотя была должна это делать чаще.

Как отметила сотрудник компании Елена Коростылева, Волочковой было сделано четкое предложение по бартеру. Причем инициатива о сотрудничестве исходила от танцовщицы.

«Она не может забыть о нашей компании, потому что этот тренажер до сих пор стоит у нее в доме. Собчак к ней в гости приходила и говорит: «Ой, а что это?» А Волочкова отвечает: «Это тренажерчик. Мне тут поставили». Этот тренажер стоит 190 тысяч».

Елена Коростылева, сотрудница компании

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