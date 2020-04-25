Стало известно, почему у Анастасии Волочковой списали с карты почти двести тысяч рублей

Звезда задолжала деньги за модный тренажер, который сейчас стоит у нее дома.

Балерина Анастасия Волочкова, у которой недавно судебные приставы списали с карты почти двести тысяч рублей, как выяснилось, задолжала деньги одной из компаний, которая поставила ей домой новомодный тренажер. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Выяснилось, что Волочкова обещала рекламировать в своих соцсетях компанию, которая поставила тренажер, но слова не сдержала. О компании она рассказала всего один раз, хотя была должна это делать чаще.

больше по теме Волочкова поклялась бороться до конца за списанные с карты почти 200 тысяч рублей Как отметила балерина, у нее множество вопросов к судье.

Как отметила сотрудник компании Елена Коростылева, Волочковой было сделано четкое предложение по бартеру. Причем инициатива о сотрудничестве исходила от танцовщицы.