«Бабушка, зачем вы труселя и лифак сбросили на пол?»: оголившуюся Толкалину не поняли фанаты

Актриса, которой сейчас 42 года, вступила в полемику с подписчиками.

Актриса Любовь Толкалина в Instagram опубликовала снимок своего нижнего белья, чем вызвала бурю негодования у своих подписчиков.

«Что то мало солнца в ленте. Это надо срочно исправить. Ну и немного жидкости для розжига. Всех негодующих прошу не беспокоиться, не тратить слов и листать дальше». Любовь Толкалина

Между тем в комментариях разгорелась бурная дискуссия по поводу действий Толкалиной. Причем многим поклонникам звезда ответила.

«Бабушка, зачем вы труселя и лифак сбросили на пол?» — спросила одна из подписчиц. «Я эти чудесные вещи по-другому называю, солнышко», — ответила актриса. «То церковь, то распутство. Где правда?» — спросила другая подписчица. «Правда в энергии жизни. И почему вдруг распутство?» — отреагировал звезда. «Такая хорошая актриса, но поступки оставляют делать лучшего», — продолжили атаку хейтеры. «Где тут распутство?» — резонно подметила Любовь Толкалина.