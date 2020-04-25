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«Сейчас у нее пограничное состояние»: друг Бабкиной рассказал, как чувствует себя певица

По его словам, температура у исполнительницы не поднимается выше 37 градусов.

«Сейчас у нее пограничное состояние»: друг Бабкиной рассказал, как чувствует себя певица
Бабкина уже начала общаться по телефону/http://globallookpress.com/

Друг певицы Надежды Бабкиной, которая лечится от двусторонней пневмонии, сообщил, что сейчас врачи не дают прогнозов относительно сроков ее выздоровления. Маятник, как они уверяют, может качнуться, как в одну, так и в другую сторону.

Известно, что «казачка Надя» пришла в себя. Она уже может дышать самостоятельно, но это, как говорят врачи, еще ничего не значит. Все может измениться в любой момент.

«Сейчас у нее пограничное состояние: врачи ждут, как поведет себя ослабленный организм. В эти дни может произойти всякое: как в одну, так и в другую сторону. Поэтому Бабкина находится под пристальным контролем врачей».

Друг Надежды Бабкиной

Отметим, что температура у Бабкиной в последние дни не поднимается выше 37 градусов. Это, безусловно, хороший знак. Кроме того, известно, что Надежда Бабкина активно общается с гражданским мужем музыкантом Евгением Гором, а также своим концертным директором Сергеем Горохом. При этом, как говорят врачи, каждое слово дается ей с трудом, сообщает «Собеседник».

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