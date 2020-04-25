«Сейчас у нее пограничное состояние»: друг Бабкиной рассказал, как чувствует себя певица

По его словам, температура у исполнительницы не поднимается выше 37 градусов.

Друг певицы Надежды Бабкиной, которая лечится от двусторонней пневмонии, сообщил, что сейчас врачи не дают прогнозов относительно сроков ее выздоровления. Маятник, как они уверяют, может качнуться, как в одну, так и в другую сторону.

Известно, что «казачка Надя» пришла в себя. Она уже может дышать самостоятельно, но это, как говорят врачи, еще ничего не значит. Все может измениться в любой момент.

«Сейчас у нее пограничное состояние: врачи ждут, как поведет себя ослабленный организм. В эти дни может произойти всякое: как в одну, так и в другую сторону. Поэтому Бабкина находится под пристальным контролем врачей».

Друг Надежды Бабкиной

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Отметим, что температура у Бабкиной в последние дни не поднимается выше 37 градусов. Это, безусловно, хороший знак. Кроме того, известно, что Надежда Бабкина активно общается с гражданским мужем музыкантом Евгением Гором, а также своим концертным директором Сергеем Горохом. При этом, как говорят врачи, каждое слово дается ей с трудом, сообщает «Собеседник».