Дмитрий Шепелев на самоизоляции познакомился с соседями, которые вышли на балкон

Телеведущий и бывший гражданский муж певицы Жанны Фриске, которая скончалась почти пять лет назад в 2015 году, Дмитрий Шепелев в Instagram сообщил, что уже месяц находится на самоизоляции. Судя по всему, звездный телеведущий начал скучать во время карантина. Он от нечего делать даже познакомился со своими соседями.

«Я, сидя на окне вот уже больше месяца, наконец, познакомился с соседями. Они выходят гулять на балконы. Хороших выходных!» Дмитрий Шепелев

Отметим, что несколько месяцев назад Дмитрий Шепелев покинул программу «На самом деле» на Первом канале, которую он вел на протяжении нескольких лет. Сейчас он устроился работать на другой канал. Правда, подробностями с подписчиками пока не делился.

Сейчас Дмитрий Шепелев встречается и живет с фотографом Екатериной Тулуповой. Они познакомились в 2017 году. Их наследники ходят в один детский сад. Общих детей у пары пока нет. Они живут гражданским браком.