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Звездный гость

Волочковой набрали с номера Собчак и предложили сняться в эротике за полтора миллиона долларов

Балерина отметила, что сразу распознала выходки пранкеров.

Волочковой набрали с номера Собчак и предложили сняться в эротике за полтора миллиона долларов
Волочковой позвонили пранкеры и представились Собчак/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что ей поступил звонок в номера «заклятой подруги» светской львицы Ксении Собчак. При этом незнакомый голос сказал, что хотел бы пригласить танцовщицу на роль в картине про балет. Причем Волочковой пообещали серьезный гонорар — полтора миллиона долларов.

«Я сразу поняла, что это звонок от пранкеров и решила поддержать этих неудачников, подыгрывая им своим интересом».

Анастасия Волочкова

Во время разговора с «режиссером» выяснилось, что в фильме будут эротические сцены. Какое-то время танцовщица общалась с пранкерами, а потом просто положила трубку, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что у Анастасии Волочковой очень напряженные отношения с Ксенией Собчак. Примерно год назад светская львица напросилась в гости в балерине, но душевного разговора не получилось. Как позже рассказывала Волочкова, Собчак шныряла по комнатам, разыскивая любимого человека артистки. Когда же съемка была в бане, то, как заверила танцовщица, телеведущая кругом наставила жучков.

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