Волочковой набрали с номера Собчак и предложили сняться в эротике за полтора миллиона долларов

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что ей поступил звонок в номера «заклятой подруги» светской львицы Ксении Собчак. При этом незнакомый голос сказал, что хотел бы пригласить танцовщицу на роль в картине про балет. Причем Волочковой пообещали серьезный гонорар — полтора миллиона долларов.

«Я сразу поняла, что это звонок от пранкеров и решила поддержать этих неудачников, подыгрывая им своим интересом». Анастасия Волочкова

Во время разговора с «режиссером» выяснилось, что в фильме будут эротические сцены. Какое-то время танцовщица общалась с пранкерами, а потом просто положила трубку, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Волочкова поклялась бороться до конца за списанные с карты почти 200 тысяч рублей Как отметила балерина, у нее множество вопросов к судье.

Отметим, что у Анастасии Волочковой очень напряженные отношения с Ксенией Собчак. Примерно год назад светская львица напросилась в гости в балерине, но душевного разговора не получилось. Как позже рассказывала Волочкова, Собчак шныряла по комнатам, разыскивая любимого человека артистки. Когда же съемка была в бане, то, как заверила танцовщица, телеведущая кругом наставила жучков.