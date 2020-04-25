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Наталья Фриске поделилась архивным снимком с сестрой на последних сроках беременности

Как отметила девушка, это было счастливое время в их жизни.

Наталья Фриске поделилась архивным снимком с сестрой на последних сроках беременности
Сестра Жанны Фриске скучает по покойной родственнице/http://globallookpress.com/

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья в сторис Instagram разместила их совместную архивную фотографию. Судя по всему, она была сделана за несколько недель до родов исполнительницы. На кадре две сестренки вместе. Они счастливы. У Жанны виден огромный живот.

Жанна и Наталья Фриске. Фото
Сестра Фриске скучает по временам, когда Жанна была живой и счастливой/https://www.instagram.com/friske_natalia/

«Счастливое было время. Почему нельзя все это вернуть назад?»

Наталья Фриске

Напомним, что нынешним летом исполнится уже пять лет, как певица Жанна Фриске ушла из жизни. Как известно, у нее был рак мозга. На протяжении двух лет исполнительница мужественно противостояла болезни. Она проходила лечение в одной из клиник США, где ей дали экспериментальное лекарство. На какой-то отрезок времени Жанна Фриске почувствовала себя лучше. Однако затем ей снова стало хуже. Умерла она в июне 2015 года.

Сейчас бывший гражданский муж исполнительницы телеведущий Дмитрий Шепелев не позволяет сестре Фриске, а также ее родителям видеться с сыном Платоном.

Тэги

АмерикаДмитрий ШепелевЖанна ФрискеНаталья ФрискеНовости google
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