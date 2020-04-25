Наталья Фриске поделилась архивным снимком с сестрой на последних сроках беременности

Как отметила девушка, это было счастливое время в их жизни.

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья в сторис Instagram разместила их совместную архивную фотографию. Судя по всему, она была сделана за несколько недель до родов исполнительницы. На кадре две сестренки вместе. Они счастливы. У Жанны виден огромный живот.

«Счастливое было время. Почему нельзя все это вернуть назад?» Наталья Фриске

Напомним, что нынешним летом исполнится уже пять лет, как певица Жанна Фриске ушла из жизни. Как известно, у нее был рак мозга. На протяжении двух лет исполнительница мужественно противостояла болезни. Она проходила лечение в одной из клиник США, где ей дали экспериментальное лекарство. На какой-то отрезок времени Жанна Фриске почувствовала себя лучше. Однако затем ей снова стало хуже. Умерла она в июне 2015 года.

Сейчас бывший гражданский муж исполнительницы телеведущий Дмитрий Шепелев не позволяет сестре Фриске, а также ее родителям видеться с сыном Платоном.