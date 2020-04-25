«С нами работает прижизненный гений»: Рената Литвинова высказалась о Земфире

Актриса Рената Литвинова призналась, что практически во всех ее работах в кино композитором является певица Земфира, ее близкая подруга. Как она добавила, ей очень комфортно с ней сотрудничать.

«Всегда подчеркиваю — с нами работает прижизненный гений, вот уж кто инок от музыки. На ее отношение к работе — можно равняться — вот уж кто требователен к себе! Про Земфиру могу писать вечно».

Рената Литвинова

Отметим, что сейчас Рената Литвинова пишет пьесу про театр. Название – «Посмертные ранения». Постановку она будет делать в театре на Малой Бронной у мужа светской львицы Ксении Собчак режисера Константина Богомолова.

Как отметила Литвинова, Богомолов сам предложил ей поставить спектакль в его театре. Ей же всегда нравится быть в творческой взаимосвязи с теми, кто хочет работать именно с ней. Богомолов как раз именно тот случай. Причем в будущем Литвинова мечтает сделать из этого материала кино. Именно поэтому в ее постановке будут задействованы люди, с которыми она давно работает и которые никогда ее не подведут, сообщает «МК».