Лопырева отреагировала на слова подписчицы, почему Булатов не видится с детьми от Таты Карапетян

Как известно, у него сын и дочь от предыдущей супруги.

Модель Виктория Лопырева в Instagram разместила трогательный кадр, на котором ее супруг бизнесмен Игорь Булатов держит на руках их сына Марка-Лионеля. «Бесценный момент», — подписала она кадр. Как известно, сейчас Лопырева вместе со своей семьей находится в Дубае. Именно там они пережидают пандемию коронавируса.

Между тем в комментариях отметилась одна из подписчиц Лопыревой. Она тактично постаралась узнать, почему вся любовь Игоря Булатова сейчас достается его сыну от Лопыревой. При этом с детьми от бывшей супруги Таты Карапетян, от которой мужчина ушел к послу чемпионата мира по футболу 2018 года, он не видится.

«А как же другие дети. Разве им не хочется объятий папы? Простите, это не осуждение, а вопрос», — заметила подписчица.

«Это не ко мне вопрос», — резко отреагировала на это Виктория Лопырева, которой, судя по всему, эта тема не очень приятна.