Беременная Анастасия Шубская покинула дом Овечкина и уехала к своему доктору

Супруга хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина модель Анастасия Шубская в сторис Instagram сообщила, что поехала на прием к своему доктору. На кадрах можно увидеть, что она движется практически по пустым улицам Америки. Сейчас из-за режима самоизоляции все стараются не выходить из дома. При этом на кадре можно увидеть, что супруга хоккеиста в гламурных синих перчатках.

Ранее Овечкин говорил, что не хочет рисковать здоровьем беременной супруги. Она все время находилась дома. Он специально закупил с запасом продуктов, чтобы они никуда не выходила. Впрочем, к доктору ей все-таки пришлось отправиться.

Отметим, что у звездной пары уже есть совместный сын Сережа. Так они его назвали в честь погибшего много лет назад брата игрока.

Сам Овечкин сейчас поддерживает форму у себя дома. Вместе с ним занимается партнер по «Вашингтону» Евгений Кузнецов и его личный тренер. Спортсмен отмечал, что после пандемии ему хватит недели, чтобы набрать форму и вернуться на лед.