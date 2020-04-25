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«А кому такая нужна?»: Роза Сябитова раскритиковала Семенович за слова о заработках мужчин

По словам телесвахи, помимо миллионеров существуют множество других прекрасных представителей сильного пола.

«А кому такая нужна?»: Роза Сябитова раскритиковала Семенович за слова о заработках мужчин
Сябитова нелестно отозвалась о Семенович/http://globallookpress.com/

Главная телесваха страны Роза Сябитова нелестно отозвалась о певице и актрисе Анне Семенович. Ранее звезда заявила, что никогда бы не смогла ужиться с мужчиной, чей заработок равен ста тысячам рублей. В ее понимании такие люди ничего не зарабатывают.

«Сколько должен зарабатывать муж? Я, как старый еврей, отвечу вопросом на вопрос: «А кому такая нужна?»

Роза Сябитова

Как отметила Сябитова, певица, конечно, имеет право выражать свою женскую позицию. Но встает вопрос, кто положит глаз на Семенович с такими запросами. Она считает, что певица встала на путь гордыни и одиночества, что в корне неправильно.

По словам Розы Сябитовой, в мире огромное количество мужчин, которые не являются миллионерами, но при этом умеют чинить, строить, возить и готовить. Без таких, как она думает, жизнь в современном мире была был невозможна. Кроме того, Сябитова отметила, что часть женщин продолжают бредить наяву, намекая как раз на случай Семенович, сообщает «Вечерняя Москва».

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