«А кому такая нужна?»: Роза Сябитова раскритиковала Семенович за слова о заработках мужчин

Главная телесваха страны Роза Сябитова нелестно отозвалась о певице и актрисе Анне Семенович. Ранее звезда заявила, что никогда бы не смогла ужиться с мужчиной, чей заработок равен ста тысячам рублей. В ее понимании такие люди ничего не зарабатывают.

«Сколько должен зарабатывать муж? Я, как старый еврей, отвечу вопросом на вопрос: «А кому такая нужна?» Роза Сябитова

Как отметила Сябитова, певица, конечно, имеет право выражать свою женскую позицию. Но встает вопрос, кто положит глаз на Семенович с такими запросами. Она считает, что певица встала на путь гордыни и одиночества, что в корне неправильно.

По словам Розы Сябитовой, в мире огромное количество мужчин, которые не являются миллионерами, но при этом умеют чинить, строить, возить и готовить. Без таких, как она думает, жизнь в современном мире была был невозможна. Кроме того, Сябитова отметила, что часть женщин продолжают бредить наяву, намекая как раз на случай Семенович, сообщает «Вечерняя Москва».