«Ты же маленький вампир»: Тимати припомнил Собчак езду с мигалками и участие в «Доме-2»

Рэпер Тимати в Instagram оставил нелестный пост, который посвятил светской львице Ксении Собчак. Ранее она уговаривала его выйти с ней в прямой эфир, но музыкант ответил, что не собирается этого делать. Как он отмечал, ему просто это неинтересно.

В своем посте рэпер вспомнил, с чего начинала Собчак свой путь к славе. Здесь и детство в МГИМО, и «бэха с водителем, кремлевским флагом и мигалкой», и кокаин в «Дягилеве», и сериал «Блондинка в шоколаде». Вспомнил музыкант и участие Ксении Собчак в «Доме-2» в качестве ведущей и «кровавый режим», против которого всегда выступала звезда.

«Тебе очень хочется быть в категории Познера, я понимаю, но ты не тянешь. Тебе хочется успехов Дудя, но тоже что-то не дотягивают цифры, ну никак» И, конечно, мир логичен. Тебе нужен хайп гораздо больше других. Ты же маленький вампир». Тимати

Как отметил рэпер, Собчак неспроста приехала на свою свадьбу с режиссером Константином Богомоловым в катафалке. Причем все журналисты знали об этом заранее. По его словам, Собчак преследует только одну цель — чтобы о ней все говорили и писали. Он попросил ее не обижаться на его правдивые слова. Кроме того, он посоветовал Собчак делать реальные программы об интересных людях, а не пытаться набрать рейтинги на склоках и скандалах.