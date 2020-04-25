Гоген Солнцев поместил подрабатывающую курьером пожилую жену в спиртовую ванну

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что его пожилая супруга Екатерина Терешкович во время пандемии устроилась на работу курьером. Дело в том, что в семье сейчас не хватает денег. Многие съемки в программах у Гогена Солнцева слетели или перенеслись. Он, по сути, остался без средств к существованию. Тут-то на помощь и пришла пожилая жена, которая устроилась на подработку. Ради молодого мужа она готова на многое.

Интересно, что во время собеседования ей удалось убедить работодателя якобы ей всего 35 лет. По этому поводу Гоген Солнцев подшучивает над любимой, что собеседование проводил слепой человек.

Как отметил фрик, сейчас они с Екатериной Терешкович сдают его квартиру. Живут у нее дома. Семья закупилась лапшой быстрого приготовления на случай, если станет совсем туго с деньги, сообщает «СтарХит».