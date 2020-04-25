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Сергей Исаев из «Уральских пельменей» перестал делиться в соцсетях снимками с красавицей-женой

В этом году на его страничке по каким-то причинам не появляются фотографии с любимой женщиной.

Сергей Исаев из «Уральских пельменей» перестал делиться в соцсетях снимками с красавицей-женой
Исаев не стал показывать снимки своей супруги/https://www.instagram.com/isaevsergey/

Юморист из шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев перестал делиться в Instagram на своей страничке снимками со своей гражданской женой Ириной, которая родила ему двух сыновей Елисея и Савелия. Последний совместный снимок семейства датирован концом 2019 года, когда они поздравляли всех с Новым годом. После этого по каким-то причинам юморист не стал публиковать фотографии любимой женщины.

Сын Сергея Исаева. Фото
Исаев перестал выкладывать снимки своей супруги, а делится только новостями о детях/https://www.instagram.com/isaevsergey/

Сейчас Сергей Исаев вместе с детьми находится в загородном коттедже недалеко от Екатеринбурга на самоизоляции. Он регулярно выкладывает в сторис последние новости о своих детях. При этом на видео нет его супруги, что, конечно, вызывает некоторую тревогу у поклонников.

Напомним, что у Сергея Исаева до Ирины был брак с юмористкой из Астрахани по имени Евгения. Впрочем, счастья ему он не принес. В 2009 году он познакомился с Ириной. Первый сын Елисей у пары появился в 2013 году. Еще через три года Ирина родила Исаеву сына Савелия.

Сыновья юмориста обожают хоккей, учат иностранные языки. Кстати, с Ириной Исаев живет в гражданском браке. Они считают, что штамп в паспорте — это пустая формальность.

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