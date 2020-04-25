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Звездный гость

«А в виде кого собачуня?»: Гузеева пришла в восторг, увидев статуэтку Харламова у своих ног

Один из гостей «Давай поженимся!» высмеял резидента Comedy Club.

«А в виде кого собачуня?»: Гузеева пришла в восторг, увидев статуэтку Харламова у своих ног
Гузеева пришла в восторг, когда увидела статуэтку с Харламовым/http://globallookpress.com/

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева испытала неописуемый восторг, когда увидела статуэтку юмориста Гарика Харламова в виде собаки у своих ног.

Статуэтка Гарика Харламова. Фото
Харламова превратили в собачку на «Давай поженимся!»/Кадр из программы

Один из участников шоу преподнес Гузеевой и другой ведущей шоу Розе Сябитовой статуэтки, их уменьшенные копии. Рядом с ними он поместил собаку с лицом Харламова.

«А виде кого собачуня? Боже какая прелесть!» — отреагировала Лариса Гузеева, когда поняла, что Гарик Харламов, который троллит ее уже не первый год, оказался у ее ног.

После этого Лариса Гузеева начала интересоваться у своего гостя, дружит или нет он с Гариком Харламовым. Выяснилось, что они даже не знакомы. Сам шоумен увидел данную программу и разместил ролик из нее на своей страничке в Instagram, изрядно повеселив своих многочисленных подписчиков. Любопытно, что Харламов сопроводил ролик в своих соцсетях фрагментов из картины «Легенда № 17», где герой актера Олега Меньшикова обращается к главному герою со словами: «Тебе не больно, Харламов?»

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