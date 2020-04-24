Лобода призналась, что Крутой долго уговаривал ее спеть хит Пугачевой «Живи спокойно, страна»

Певица Светлана Лобода призналась, что композитору Игорю Крутому стоило немалых усилий убедить ее спеть хит примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой «Живи спокойно, страна». Композиция прозвучала на «Новой волне» и многим зрителям пришлась по душе. Сама исполнительница отметила, что с опаской относилась к этому эксперименту.

«На протяжении целого года Игорь Яковлевич Крутой уговаривал меня спеть эту песню на «Новой волне», а я говорила, что не совсем готова, что боязно мне к этому прикоснуться». Светлана Лобода

Как сказала Лобода, эксперимент в итоге следует признать успешным. Сейчас эта песня на ведущих ролях в ее репертуаре. Она поет ее на своих сольных концертах. Причем люди ее всегда ждут и по-особенному аплодируют.

По словам Светланы Лободы, классные песни должны жить вечно. При этом она понимает, что им необходимо придавать новые краски, которые соответствуют реалиям современной музыки. Сейчас, как сказала Лобода, она уже не скромничает, когда исполняет этот хит Пугачевой на своих выступлениях, сообщает «МК».