«Кто сказал «мяу»?»: актриса Эвелина Бледанс создала из чтения сказки настоящий спектакль
«Сказки на ночь»
«Кто сказал «мяу»?»
Лера Кудрявцева: «Марат Башаров рассказал, зачем бил своих жен»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Мария Кожевникова рассказала, как глядел на нее муж после съемок лысой в «Батальоне»

Как отметила актриса, у нее царит полная гармония в отношениях с супругом.

Мария Кожевникова рассказала, как глядел на нее муж после съемок лысой в «Батальоне»
Кожевникова разместила редкий кадр с мужем/http://globallookpress.com/

Актриса Мария Кожевникова, которая получила широкую известность после съемок в сериале «Универ», в Instagram опубликовала снимок со своим супругом бизнесменом Евгением Васильевым. Как известно, от предпринимателя она родила трех сыновей. В кадре любимый муж очень нежно смотрит на свою супругу.

«Когда хорошо вдвоем. Люблю этот взгляд! И он также глядел на меня, когда я весила почти сто килограммов и лысая (после второй беременности и фильма «Батальон»)».

Мария Кожевникова

Отметим, что Мария Кожевникова в августе 2013 года обвенчалась с мужем в Свято-Николаевском соборе в Ницце. Не так давно она была гостьей в студии программы «Звезды сошлись» на НТВ. Во время эфира она рассказывала, что у нее царит полная гармония в отношениях с любимым человеком.

Также Мария Кожевникова отмечала, что у них с супругом нет никакого брачного договора. Они полностью доверяют друг другу.

Напомним, российский фильм «Батальон» режиссера Дмитрия Месхиева вышел на экраны в 2015 году. Картина рассказывает историю женского «Батальон смерти», созданного в 1917 году под командованием георгиевского кавалера Марии Бочкаревой, роль которой исполнила Мария Аронова.

Тэги

Евгений ВасильевМария КожевниковаМария Кожевникова последние новостиНиццаФильм "Батальон"
Loading...