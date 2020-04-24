Любовь Успенская смогла отправить родственника в США, несмотря на пандемию и закрытие границ

Певица Любовь Успенская опровергла появившуюся ранее информацию, что она поссорилась со своим племянником Роланом и выставила его за дверь. Оказалось, что Ролан — не ее племянник, а родственник мачехи. Она заботится о нем уже несколько лет.

По словам исполнительницы, у Ролана серьезные проблемы со здоровьем. Ему потребовалось срочное лечение в США.

«Он жил у меня год. Родители присылали ему препараты из Америки. Сейчас, в связи со вспышкой коронавируса, нет никакой возможности делать это. А он нуждается в своевременном лечении и различных процедурах». Любовь Успенская

Как отметила «королева русского шансона», она созвонилась с работниками американского консульства и рассказал о проблеме. В итоге ей пошли навстречу. Сейчас Ролан уже в Нью-Йорке. Там ему оказывают необходимую помощь. Кстати, после лечения и открытия границ молодой человек пообещал снова приехать домой к Успенской. Ему очень нравится у певицы, да и она к нему привязалась. После отъезда дочери Татьяны в США Ролан стал самым близким для нее человеком, сообщает «СтарХит».