«И подмышки не брила»: Татьяна Плаксина удивила своим внешним видом

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской Татьяна Плаксина предстала перед своими подписчиками в странном виде. На фотографии, сделанной в доме отца в Калифорнии, она показывает язык. При этом невооруженным глазом видны ее небритые подмышки. Кроме того, она демонстрирует татуировку на правой руке.

«Татуировки. И подмышки не брила. Для дам с начесами и пирожками. Идите работать!» Татьяна Плаксина

Не исключено, что этим постом дочь Успенской ответила всем своим недоброжелателям. Как известно, после отъезда в Америку хейтеров у девушки заметно прибавилось.

Ранее Татьяна Плаксина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ на всю страну опозорила свою мать. Она заявила, что Любовь Успенская избивает ее и не дает свободы. В результате скандала дочь Успенской покинула Россию и улетела к своему отцу в США. Сама Успенская не так давно говорила, что дочь перестала для нее существовать. При этом она очень расстроилась, что наследница так с ней поступила.