Владимир Яглыч стал соседом Павла Прилучного в коттеджном поселке в Подмосковье

Актер Владимир Яглыч стал соседом своего коллеги Павла Прилучного в коттеджном поселке «Трувиль», который находится в Подмосковье. Известно, что туда он перебрался вместе со своей супругой 29-летней актрисой Антониной Паперной и двумя детьми от нее.

Отметим, что актер ведет очень закрытый образ жизни. Он несколько лет скрывал свой роман с актрисой. Потом не рассказывал, что у них уже есть совместная дочь Ева. Недавно же Яглыч стал отцом во второй раз. По неподтвержденной информации, супруга родила ему сына.

Отметим, что стоимость особняков в поселке «Трувиль» начинается от пятидесяти миллионов рублей. Павел Прилучный купил здесь жилье только в ипотеку. Сколько потратил Владимир Яглыч на комфортный дом, остается только гадать.

На территории поселка есть озеро с водопадом, фитнес-клуб, рестораны и детские площадки. Особенно привлекает здесь звезд к покупке жилья хорошая экология, сообщает «СтарХит».