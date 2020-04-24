«У меня нет Instagram»: Башаров открестился от серии оскорбительных постов в адрес Шевырковой

Как отметил артист, супруга ранее действительно не раз называла его пьяницей.

Актер Марат Башаров заявил, что не имеет никакого отношения к серии оскорбительных постов в адрес бывшей жены Елизаветы Шевырковой, которые появились на его страничке в Instagram. Как заметил актер, он вообще не понимает, о чем идет речь.

«Какой-то бред. Вы посмотрите, пожалуйста, сами. И объясните мне, у кого пост. Какой пост? Что за пост? Какую страницу? У меня нет Instagram». Марат Башаров

Как отметил Марат Башаров, ранее Елизавета Шевыркова действительно не раз называла его в личных беседах пьяницей. Ранее он сломал женщине нос. Вскоре она подала на развод. Обращаться в полицию по поводу странных постов он не собирается, сообщает портал 360tv.ru.

Напомним, накануне на страничке Башарова в Instagram появилось сразу несколько постов, в которых у него идут разборки с бывшей женой. Так, на одном из них Шевыркова называет его при сыне падлой и говорит, что в следующий раз приедет к нему с полицией. При этом человек, который вел запись, говорит голосом, очень похожим на Башарова. Позже актер опубликовал еще несколько роликов. В одном из них он сказал, что Шевыркова, оскорбив его, обидела всех мусульман.