«У меня немного имущества»: 67-летний Вассерман рассказал, кому достанется его наследство

У известного знатока и телеведущего нет детей и супруги.

Известный телеведущий 67-летний Анатолий Вассерман в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» ответил на вопрос ведущего Бориса Корчевникова, кому достанется все его наследство. Как известно, у популярного интеллектуала нет детей и никогда не было супруги.

«Да что там оставлять. У меня особо немного имущества — квартира только. В данном случае наследники по закону это те, кому бы я и по своей воле все отдал». Анатолий Вассерман

Отметим, что ближайшим наследником Анатолия Вассермана является его младший брат. Тот, в отличие от знатока, обета безбрачия никому не давал. У него есть дочка, которую, кстати, Вассерман очень любит.

Телеведущий отметил, что его полностью устраивает, как сложилась его жизнь. Кардинально менять свою судьбу он бы не хотел.

«Я бы посоветовал сам себе молодому быть более уверенным и знать, что при должном умении и терпении все получится. Я бы не давал сам себе каких-то конкретных советов, способных кардинально изменить мою жизнь», — заметил Анатолий Вассерман.