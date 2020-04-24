Юрий Антонов создал дома запас вина на десять лет вперед

Как отметил его друг Андрей Ковалев, певец не выходит из своего особняка.

Друг музыканта Юрия Антонова Андрей Ковалев заявил, что дома у певца огромный запас вина. Как он отметил, его исполнителю хватит минимум на десять лет.

«Я видел — шикарнейшее вино! Не для понтов, а для реальной жизни. Он в своем доме может прожить еще 100 лет». Андрей Ковалев

Кстати, чуть больше месяца назад Юрия Антонова активно звали на юбилей сестры композитора Игоря Крутого, но он отказался поехать, так как неважно себя чувствовал. Сейчас исполнитель уверен, что это спасло ему жизнь. На празднике, как известно, был певец Лев Лещенко, который подхватил коронавирус.

По словам Андрея Ковалева, Юрий Антонов сделал в свое время неплохие сбережения. Кроме того, он получает регулярно авторские отчисления. Так что сейчас исполнитель не бедствует.

Единственное, что очень волнует звезду – это нога. Он никак не может ее привести в нормальное состояние. Сейчас же из-за пандемии он оградил себя от контактов с внешним миром и лечение на какое-то время застопорилось, сообщает «МК».