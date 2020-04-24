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Весь нудистский пляж следил, как Анатолий Вассерман снимает плавки и берет в руки книгу

Как сказал телеведущий, не уверенный в себе человек никогда туда не пойдет.

Весь нудистский пляж следил, как Анатолий Вассерман снимает плавки и берет в руки книгу
Вассерман не побоялся раздеться на нудистком пляже/http://globallookpress.com/

Знаток Анатолий Вассерман в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как посетил нудистский пляж.

«Не уверенный в себе человек побоится туда идти, а я смог», — заявил он.

Анатолий Вассерман и Ирина Морозовская. Фото
Подруга Вассермана вспомнила, как он раздевался на пляже. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

При этом подробностями того визита на пляж поделилась его подруга психолог Ирина Морозовская. Они дружат уже много лет.

«Меня туда саму привела дочка. Там значительно комфортнее, чем на любом одесском пляже. Я помню, как со мной пошел Толя. Он появился там с огромной сумкой. У меня это сначала вызвало недоумение. Он достал поролоновый коврик цвета радуги и стал медленно раздеваться. Снял сначала жилеточку, потом штиблеты, носки, джинсики».

Ирина Морозовская

Как отметила Морозовская, когда Вассерман оказался на пляже в одних плавках, то он обнаружил вокруг себя много обнаженных людей, которые за ним наблюдали.

«Весь пляж был заинтригован. Он снял плавки, взял в руки книгу и стал читать. На следующий день снова пришел на пляж. Взял журнальчик и вел себя непринужденно», — вспомнила Морозовская.

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