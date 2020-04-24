Весь нудистский пляж следил, как Анатолий Вассерман снимает плавки и берет в руки книгу

Как сказал телеведущий, не уверенный в себе человек никогда туда не пойдет.

Знаток Анатолий Вассерман в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как посетил нудистский пляж.

«Не уверенный в себе человек побоится туда идти, а я смог», — заявил он.

При этом подробностями того визита на пляж поделилась его подруга психолог Ирина Морозовская. Они дружат уже много лет.

«Меня туда саму привела дочка. Там значительно комфортнее, чем на любом одесском пляже. Я помню, как со мной пошел Толя. Он появился там с огромной сумкой. У меня это сначала вызвало недоумение. Он достал поролоновый коврик цвета радуги и стал медленно раздеваться. Снял сначала жилеточку, потом штиблеты, носки, джинсики». Ирина Морозовская

Как отметила Морозовская, когда Вассерман оказался на пляже в одних плавках, то он обнаружил вокруг себя много обнаженных людей, которые за ним наблюдали.