«Они меня уговаривали, слезно просили»: родители умоляли Вассермана завести детей

Как отметил знаток, отец и мать резко отрицательно отнеслись к его обету безбрачия.

Знаток Анатолий Вассерман в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что родители слезно умоляли его завести детей. Напомним, что 50 лет назад он дал обет безбрачия и слово держит. Вассерман – девственник.

«Они естественно к моему обету безбрачия отнеслись резко отрицательно. Но у меня есть младший брат. У него есть дочка. Судя по ее гнусному характеру, она унаследовала в какой-то мере мои черты. Хотя, конечно, в сравнительно безопасных дозах». Анатолий Вассерман

Как сказал телеведущий, родители пытались воздействовать на него.

«Они меня уговаривали. Слезно просили. Говорили: «Монечка, ты же уже взрослый. Тебе же надо думать не как говорит твоя мама. Тебе надо думать, как говорит твоя жена», — вспомнил он слова родителей.

Как он отметил, родителей порадовало, когда он стал известным знатоком.