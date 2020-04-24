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«Это была моя последняя девушка»: Анатолий Вассерман вспомнил свою школьную любовь

По словам телеведущего, больше по-настоящему ему никто и никогда не нравился.

«Это была моя последняя девушка»: Анатолий Вассерман вспомнил свою школьную любовь
Вассерман вспомнил свою первую и последнюю любовь/http://globallookpress.com/

Телеведущий и интеллектуал Анатолий Вассерман в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей школьной любви. После этого, как он отметил, подобных чувств он больше никогда не испытывал.

«Вся мужская половина нашего класса была влюблена в одну девочку. Я проболтался учителям об этом. Я тоже был влюблен в нее. Меня за это побили. За мой слишком длинный язык. Ее звали Лена Никифорова».

Анатолий Вассерман

Вассерман признался, что Лену Никифорову он долго не мог забыть.

«Она была моей последней любовью и девушкой, которая нравилась», — сказал он.

Также он вспомнил, как на первом курсе института пообещал, что у него никогда не будет секса. Слово он держит уже 50 лет.

«Это последствия юношеской глупости. Это был неудачный практический довод в теоретическом споре. Мы поспорили на первом курсе. Я доказывал, что все ограничения на половую жизнь правильны. Чем быстрее забудем о сексе, тем здоровее будем. Мой оппонент отстаивал свою противоположную позицию.

Я заорал: «Вообще половой жизнью жить не буду». Чего не ляпнешь в 17 лет. Но слово держу. Вроде кто-то встречался и можно было попробовать. Было пару раз, когда мог нарушить обещания, но не получилось», — сказал Вассерман.

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