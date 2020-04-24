«Это была моя последняя девушка»: Анатолий Вассерман вспомнил свою школьную любовь

По словам телеведущего, больше по-настоящему ему никто и никогда не нравился.

Телеведущий и интеллектуал Анатолий Вассерман в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей школьной любви. После этого, как он отметил, подобных чувств он больше никогда не испытывал.

«Вся мужская половина нашего класса была влюблена в одну девочку. Я проболтался учителям об этом. Я тоже был влюблен в нее. Меня за это побили. За мой слишком длинный язык. Ее звали Лена Никифорова». Анатолий Вассерман

Вассерман признался, что Лену Никифорову он долго не мог забыть.

«Она была моей последней любовью и девушкой, которая нравилась», — сказал он.

Также он вспомнил, как на первом курсе института пообещал, что у него никогда не будет секса. Слово он держит уже 50 лет.