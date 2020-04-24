«Я ни на кого и ни на что не обижаюсь»: Ержан вспомнил скандал на «Голос. Дети» с дочерью Алсу

Казахский исполнитель Ержан Максим в Instagram вернулся к событиям годичной давности. Как известно, тогда на шоу «Голос. Дети» случился грандиозный скандал. Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, что вызвало недовольство публики.

Позже выяснилось, что была накрутка голосов. В итоге победителями были признаны все финалисты шоу, в том числе и Ержан.

По словам юной казахской звезды, тогда его поддержал телеведущий Максим Галкин и весь казахский народ. Больше же всего он запомнил визит в дом к Примадонне Алле Пугачевой на следующий день после конкурса. Это, как он сказал, стало неожиданной радостью для него.