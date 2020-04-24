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«Я ни на кого и ни на что не обижаюсь»: Ержан вспомнил скандал на «Голос. Дети» с дочерью Алсу

По словам казахского исполнителя, самым запоминающимся моментом после шоу стала встреча с Пугачевой.

«Я ни на кого и ни на что не обижаюсь»: Ержан вспомнил скандал на «Голос. Дети» с дочерью Алсу
Ержан Максим вспомнил скандал на шоу "Голос. Дети"/https://www.instagram.com/maksim_erjan/

Казахский исполнитель Ержан Максим в Instagram вернулся к событиям годичной давности. Как известно, тогда на шоу «Голос. Дети» случился грандиозный скандал. Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, что вызвало недовольство публики.

Позже выяснилось, что была накрутка голосов. В итоге победителями были признаны все финалисты шоу, в том числе и Ержан.

По словам юной казахской звезды, тогда его поддержал телеведущий Максим Галкин и весь казахский народ. Больше же всего он запомнил визит в дом к Примадонне Алле Пугачевой на следующий день после конкурса. Это, как он сказал, стало неожиданной радостью для него.

«Она нас наградила «Звездой Аллы». Эту встречу и награду я запомнил навсегда и каждый раз выходя на сцену я ношу ее. Я ни на кого и ни на что не обижаюсь, я благодарен организаторам такого творческого проекта, всем кто работает в огромной команде проекта «Голос Дети», который открывает миру большое количество талантливых детей и дает им возможность для дальнейшего развития».

Ержан Максим

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Алла ПугачеваАлсуЕржан МаксимМаксим ГалкинМикелла Абрамова
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