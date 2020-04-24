Меньщиков запечатлел обнаженную беременную супругу на Сейшелах под палящим солнцем

Шоумен Степан Меньщиков, который не так давно вернулся на проект «Дом-2», в Instagram разместил откровенный снимок своей супруги Ангелины, которая сейчас беременна. Как известно, жена находится вместе с ним на райском острове.

Как отметил Меньщиков, ему удалось создать «прекрасный шедевр фотографического искусства». При этом к мнению лживых моралистов он прислушиваться не собирается.

«Как вы видите на картине запечатлена красивая, притягательная своей обаятельной красотой моя Ангелина Николаевна, которая сохраняя вселенское спокойствие, прилегла своим шикарным телом, словно богиня Венера, на согретые солнечным теплом камни». Степан Меньщиков

Как сказал Степан Меньщиков, глядя на фотографию у людей с хорошим вкусом будет радоваться глаз. Кроме того, он уверен, что такой снимок настраивает всех на любовь и дарит счастье окружающим.

Добавим, что бывшая супруга Меньщикова Евгения Шамаева не так давно выразила желание также приехать на Сейшелы к бывшему мужу. Причем вместе с их совместными детьми. Правда, любовь она намеревалась строить с другим участником проекта.