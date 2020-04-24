Робинзон Крузо: рыжий из «Иванушек» зарос на самоизоляции

Музыкант из группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал в Instagram кадр, на котором он предстал перед поклонниками с пышной шевелюрой и с рыжей бородой. Музыкант стал чем-то напоминать Робинзона Крузо из известного произведения.

«Месяц в Сочи. Борода больше не растет, канапушки повылезали, как в детстве, гастрольная усталость растворилась в морском воздухе, в шпагат сел, давление 120/80! Жизнь дается человеку один раз и прожить ее надо в Сочи! Ну хотя бы месяц! А кто прожил месяц, тому второй месяц в подарок!» Андрей Григорьев-Апполонов

Отметим, что Андрей Григорьев-Апполонов находится на самоизоляции в Сочи. Именно в этом городе он появился на свет и начинал делать первые творческие шаги на сцене. Судя по всему, музыкант сейчас не пьет и ведет здоровый образ жизни.

Напомним, что не так давно рыжий из «Иванушек» угодил в скандал. Одна из фанаток музыкального коллектива Олеся Сазыкина заявила, что родила от звезды ребенка. Григорьев-Апполонов даже прошел генетическую экспертизу, чтобы доказать, что его оклеветали. С Сазыкиной он обещал разобраться в суде.