«Марат Башаров рассказал, зачем бил своих жен»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Майами дом на первой линии стоит 1,5 млн рублей за квадратный метр»
Жанна Бадоева

Мачеха Веры Алдониной перестала выкладывать совместные снимки с падчерицей

Ольга публикует только фотографии любимого супруга и их совместных детей.

Мачеха Веры Алдониной перестала выкладывать совместные снимки с падчерицей
Ольга Алдонина не размещает снимком с падчерицей/https://www.instagram.com/ole_ole4ka/

Ольга Алдонина, мачеха дочери певицы Юлии Началовой Веры, по каким-то причинам не размещает у себя на страничке в Instagram совместные снимки с 13-летней девочкой.

Евгений Алдонин с семьей. Фото
Ольга Алдонина перестала размещать снимки с Верой. Фото: instagram.com/ole_ole4ka/

На ее страничке и в stories огромное количество кадров с супругом и их общим сыном. А вот фотографий с Верой, которая часто бывает у нее в гостях, почему-то нет. В этом можно убедиться, пролистав страничку Ольги Алдониной в Instagram.

Любопытно, что Вера приходит в дом к мачехе. И даже вместе с ней фотографируется. К примеру, отец девушки футболист Евгений Алдонин размещает совместные снимки. Почему этого не делает Ольга Алдонина, остается только гадать. Не исключено, что фотографий нет по каким-то этическим соображениям.

Напомним, что бабушка девочки Таисия Началова ранее рассказывала, что ее внучка сдружилась с новой семьей Евгения Алдонина. Прошлым летом, к примеру, Вера жила вместе с мачехой в Турции в разных отелях. У футболиста был организован тренировочный лагерь в этой стране и родные его тогда сопровождали.

Тэги

Вера АлдонинаЕвгений АлдонинОльга АлдонинаТурция
Loading...