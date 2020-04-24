Мачеха Веры Алдониной перестала выкладывать совместные снимки с падчерицей

Ольга Алдонина, мачеха дочери певицы Юлии Началовой Веры, по каким-то причинам не размещает у себя на страничке в Instagram совместные снимки с 13-летней девочкой.

На ее страничке и в stories огромное количество кадров с супругом и их общим сыном. А вот фотографий с Верой, которая часто бывает у нее в гостях, почему-то нет. В этом можно убедиться, пролистав страничку Ольги Алдониной в Instagram.

Любопытно, что Вера приходит в дом к мачехе. И даже вместе с ней фотографируется. К примеру, отец девушки футболист Евгений Алдонин размещает совместные снимки. Почему этого не делает Ольга Алдонина, остается только гадать. Не исключено, что фотографий нет по каким-то этическим соображениям.

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Напомним, что бабушка девочки Таисия Началова ранее рассказывала, что ее внучка сдружилась с новой семьей Евгения Алдонина. Прошлым летом, к примеру, Вера жила вместе с мачехой в Турции в разных отелях. У футболиста был организован тренировочный лагерь в этой стране и родные его тогда сопровождали.