Променяла сестру: Бузова призналась, что только одного человека в мире называет роднулечкой

Певица Ольга Бузова во время прямого эфира в Instagram с коллегой Марьяной Ро заявила, что только одного человека в этом мире она называет роднулечка. Если раньше так она обращалась к своей сестре Анне, то сейчас у нее новый «фаворит» — ее возлюбленный, блогер Давид Манукян.

«Я зову его роднулечка. Ну, а как иначе? Он же и правда родной. Поклонников могу назвать любимые, дорогие, но его только родным». Ольга Бузова

По словам Бузовой, вместе с Манукяном они уже несколько месяцев живут под одной крышей. Она мечтает о свадьбе, а также о совместных детях. Как отметила Ольга Бузова, скрывать своих чувств к любимому человеку она никогда не будет.

Любопытно, что ранее Ольга Бузова только своей сестре говорила такие красивые слова, как роднулечка и любимка, но сейчас ее приоритеты изменились. Как известно, чуть больше года назад сестры серьезно поругались. Позже они пошли на перемирие, но сейчас уже таких теплых чувств друг к другу не питают. Одна из причин — Давид Манукян. Именно с ним сейчас Бузова проводит все свое свободное время. От любви, как она говорила, у нее буквально сорвало крышу.