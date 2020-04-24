«Чулпаша пока живет без мужа»: друг Хаматовой высказался о ее личной жизни

Друг актрисы Чулпан Хаматовой, которая сейчас у всех на устах после выхода сериала «Зулейха открывает глаза», рассказал, что после расставания с последним мужем режиссером Александром Шейном звезда не обрела женского счастья. Она одинока и все свободное время уделяет воспитанию трех своих дочерей от разных мужчин. С ними она проводит все свое свободное время.

«Чулпаша пока живет без мужа. Она совершенно не умеет отдыхать. У нее съемки, спектакли, работа в фонде – она абсолютно отдает все свое время работе, заботам». Друг Чулпан Хаматовой

Отметим, что Хаматова – актриса востребованная и получает за свою работу хорошие гонорары. К примеру, несколько лет назад она купила участок в 50 соток в Латвии и построила там большой дом для своей семьи. Рядом лес и озеро. Кругом почти нетронутая природа. В местных лесах можно спокойно встретить косулю.

Добавим, что с режиссером Шейном Хаматова рассталась два года назад. В этот же момент случился кризис в творческой жизни. Актриса не получила интересных предложений для съемок в кино. Впрочем, роль в сериале «Зулейха открывает глаза» перезапустила ее актерскую карьеру, сообщает «Комсомольская правда».