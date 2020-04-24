«У меня температура, плохо себя чувствую»: 82-летняя Эдита Пьеха сильно заболела

При этом звездная исполнительница заверила, что это не коронавирус.

Певица Эдита Пьеха, которой уже 82 года, заявила, что серьезно заболела. Звезда почувствовала себя плохо несколько дней назад и связалась с медиками.

«У меня температура, плохо себя чувствую, но коронавируса нет. Я с врачами на связи». Эдита Пьеха

Отметим, что уже несколько месяцев Эдита Пьеха не выходит из своего загородного дома в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом. Как ранее рассказывала ее дочь, певица Илона Броневицкая, мать самоизолировалась, как только пошли первые новости о коронавирусе. Сейчас с родительницей Броневицкая общается только по видеосвязи. Сама приезжать к ней в гости она не рискует.

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С продуктами звездной певице помогает личный водитель. Также у нее есть помощник, который помогает прибираться в доме. Как ранее отмечала Эдита Пьеха, она верит, что коронавирус не проникнет к ней на дачу. Звезда попросила Бога уберечь ее от заразы, которая атаковала всю планету и унесла уже почти двести тысяч жизней, сообщает портал «Петербургский дневник».