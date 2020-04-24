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«У меня температура, плохо себя чувствую»: 82-летняя Эдита Пьеха сильно заболела

При этом звездная исполнительница заверила, что это не коронавирус.

«У меня температура, плохо себя чувствую»: 82-летняя Эдита Пьеха сильно заболела
Эдита Пьеха плохо себя чувствует/http://globallookpress.com/

Певица Эдита Пьеха, которой уже 82 года, заявила, что серьезно заболела. Звезда почувствовала себя плохо несколько дней назад и связалась с медиками.

«У меня температура, плохо себя чувствую, но коронавируса нет. Я с врачами на связи».

Эдита Пьеха

Отметим, что уже несколько месяцев Эдита Пьеха не выходит из своего загородного дома в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом. Как ранее рассказывала ее дочь, певица Илона Броневицкая, мать самоизолировалась, как только пошли первые новости о коронавирусе. Сейчас с родительницей Броневицкая общается только по видеосвязи. Сама приезжать к ней в гости она не рискует.

С продуктами звездной певице помогает личный водитель. Также у нее есть помощник, который помогает прибираться в доме. Как ранее отмечала Эдита Пьеха, она верит, что коронавирус не проникнет к ней на дачу. Звезда попросила Бога уберечь ее от заразы, которая атаковала всю планету и унесла уже почти двести тысяч жизней, сообщает портал «Петербургский дневник».

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