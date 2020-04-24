«Семья вернула к жизни»: Стебунов признался, что после расставания с Александровой изменился

Актер Иван Стебунов, который ранее был женат на популярной актрисе Марине Александровой, признался, что в последние годы стал совсем другим человеком. Напомним, что его свадьба с Александровой состоялась в 2008 году. Однако вскоре между звездами стали возникать конфликты. Стебунов откровенно погуливал, выпивал и в итоге в 2010 году они с Александровой расстались.

После этого Стебунов женился на экономисте Елене Власовой. Свадьбу они сыграли на Карибских островах. Их первая встреча случилась в банке. Вскоре Стебунов пригласил девушку на рыбалку. Кстати, многие поклонники актера отмечают, что его нынешняя жена, рядом с которой он счастлив, очень похожа Марину Александрову.

«Семейное положение все поменяло. Пить бросил, слава Богу, надоело. Семья вернула меня к жизни». Иван Стебунов

Сейчас Стебунов успешно выступает в проекте «Танцы со звездами». Его партнершей является хореограф Инна Свечникова. Кстати, нынешняя супруга, как он уверяет, спокойно относится к тому, что актер пошел на проект. Сам Стебунов заявляет, что прекрасно знает, что на подобных шоу образуются много пар. Сам он считает, что если все время ревновать, то можно просто сойти с ума, сообщает портал womanhit.ru.