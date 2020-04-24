«Она меня ненавидит»: Седокова объяснила, почему никогда не позовет Бьянку на свое шоу

Певица Анна Седокова в рамках своего шоу «Квартира 69» пообщалась с фанатами. Во время разговора речь зашла о певице Бьянке. Анна Седокова призналась, что у них с коллегой очень напряженные отношения. При этом, как отметила звезда, вражду развязала именно Бьянка.

«Мне кажется, Бьянка меня ненавидит. Извините, она ко мне не придет. Да и у меня нет никакого желания с ней общаться. У нас был какой-то конфликт. В интервью она сказала что-то вроде: «Кто такая Аня?» А я ее так любила и очень расстроилась». Анна Седокова

Как отметила Анна Седокова, к себе в гости она будет звать только тех людей, которые ей приятны. Кстати, в адрес звезды поклонники высказали свое недовольство. Не все в восторге, как она ведет шоу. К примеру, многие обратили внимание, что она во время эфира перебивала свою гостью певицу Клаву Коку и не давала той донести свои мысли до аудитории.

Кстати, во время общения с поклонниками Седокова сообщила, что напишет в недалеком будущем автобиографический роман о времени, когда она была в «ВИА Гре». Певица уже пообещала, что это будет книга-бомба.