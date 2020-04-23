«Никто из нас не застрахован»: Бабкина незадолго до комы вспоминала инсульт Моисеева

Как говорила певица, «Борьке надо помогать и делать это не для пиара».

Певица Надежда Бабкина незадолго до того, как оказалась в больнице с двусторонней пневмонией дала интервью, посвященное своему семидесятилетию. Позже она оказалась в клинике и запись того разговора была опубликована только сейчас, когда ей стало немного лучше.

В беседе, звезда, в частности вспомнила трагедию в жизни своего коллеги Бориса Моисеева, который около десяти лет назад пережил инсульт и так до конца и не восстановился.

Как отмечала звезда, у нее в театре концертным директором работает Сергей Горох. Она вспомнила, что Сергей Горох на протяжении 26 лет работал арт-директором у Бориса Моисеева. По словам певицы, однажды Горох пришел к ней и сказал, что никогда не оставит Моисеева, который много для него сделал, сообщает «АиФ».