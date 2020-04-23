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Андрей Кайков вспомнил, как женился на студентке журфака МГУ

Вместе с журналисткой Людмилой они уже 17 лет.

Андрей Кайков вспомнил, как женился на студентке журфака МГУ
Кайков рассказал о молодой жене/http://globallookpress.com/

Актер Андрей Кайков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей молодой супруге Людмиле. В браке у них родилось уже двое сыновей.

Андрей Кайков с женой. Фото
Кайков женился на студентке журфака. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я снялся в рекламе одного из продуктов и стал популярным на время. А она была в то время студенткой журфака МГУ. У нее было задание взять интервью у меня. А уже на следующий день я ее пригласил на свидание. Что-то во время интервью с ней во мне пробежало. Даже не знаю, что это было. У нас, конечно, есть разница в возрасте. Не буду отрицать».

Андрей Кайков

Как отметил актер, руки молодой девушки он просил у ее мамы, которая работала в театре, где он служил. Женщину он знал ранее.

«Наша свадьба была традиционной, веселой, нормальной. Женихом быть на свадьбе, скажу честно, хуже не придумаешь. Все гуляют, а ты такой объект внимания, насмешек и прочего. Не буду больше жениться точно. Вместе с Людой мы уже 17 лет, и нам хорошо. У нас двое замечательных сыновей», — сказал актер.

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