Андрей Кайков вспомнил, как женился на студентке журфака МГУ

Актер Андрей Кайков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей молодой супруге Людмиле. В браке у них родилось уже двое сыновей.

«Я снялся в рекламе одного из продуктов и стал популярным на время. А она была в то время студенткой журфака МГУ. У нее было задание взять интервью у меня. А уже на следующий день я ее пригласил на свидание. Что-то во время интервью с ней во мне пробежало. Даже не знаю, что это было. У нас, конечно, есть разница в возрасте. Не буду отрицать». Андрей Кайков

Как отметил актер, руки молодой девушки он просил у ее мамы, которая работала в театре, где он служил. Женщину он знал ранее.