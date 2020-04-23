Андрей Кайков объяснил, почему так и не женился на актрисе Моховой

Актер Андрей Кайков в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей бывшей гражданской супруге — актрисе Анне Моховой. Вместе они были на протяжении семи лет. У них есть совместный ребенок. Правда, свадьбу звезды так и не сыграли.

«Аня училась на курс младше. Мы встретились на каком-то сабантуе. Я проводил ее после праздника до дома и закрутилось-завертелось. Мы с Аней долгое время просто встречались. Мне физически негде было жить. Я даже какое-то время обитал в театре. Кстати, порой удобно: сделал три шага и уже на сцене. Иногда она у меня оставалась». Андрей Кайков

При этом за семь лет, что они были вместе, актер так и не сделал Моховой предложения руки и сердца.