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Андрей Кайков объяснил, почему так и не женился на актрисе Моховой

По его словам, их роман развивался в непростые девяностые годы.

Андрей Кайков объяснил, почему так и не женился на актрисе Моховой
Кайков рассказал о неудачном союзе с Моховой/http://globallookpress.com/

Актер Андрей Кайков в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей бывшей гражданской супруге — актрисе Анне Моховой. Вместе они были на протяжении семи лет. У них есть совместный ребенок. Правда, свадьбу звезды так и не сыграли.

Анна Мохова. Фото
Кайков жил с Моховой семь лет. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Аня училась на курс младше. Мы встретились на каком-то сабантуе. Я проводил ее после праздника до дома и закрутилось-завертелось. Мы с Аней долгое время просто встречались. Мне физически негде было жить. Я даже какое-то время обитал в театре. Кстати, порой удобно: сделал три шага и уже на сцене. Иногда она у меня оставалась».

Андрей Кайков

При этом за семь лет, что они были вместе, актер так и не сделал Моховой предложения руки и сердца.

«Мы с Аней не были женаты официально. Она была моя и я ее любил. Мы не женились, потому что у меня не было прописки, гражданских прав, чтобы жениться. Я был подвешен, я был нигде. Это были девяностые. Это было время для быта не самое лучшее», — заявил Андрей Кайков.

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