Брухунова спустя месяц самоизоляции выбралась на улицу с пакетом на голове

Жена 74-летнего сатирика Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова в Instagram опубликовала кадр, на котором она идет по улице с пакетом на голове. Спутница жизни юмориста появилась на улице спустя месяц самоизоляции. Судя по всему, она просто уже не выдержала «домашнего ареста».
«Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого «события» вышла во двор подышать».
Отметим, что, по неподтвержденным данным, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян сыграли свадьбу в конце прошлого года. Не так давно прошла информация, что у них появился совместный ребенок. Впрочем, сами супруги пока эти сообщения официально не подтверждали. Сейчас юморист находится в группе риска, поэтому также соблюдает самоизоляцию.
Добавим, что количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире стремительно приближается к отметке в два миллиона человек. В России свыше шестидесяти тысяч заболевших. Особенно напряженная обстановка наблюдается как раз в столице. Последние несколько дней количество заразившихся в Москве медленно ползет вниз.