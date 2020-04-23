«Марат Башаров рассказал, зачем бил своих жен»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Майами дом на первой линии стоит 1,5 млн рублей за квадратный метр»
Жанна Бадоева

Брухунова спустя месяц самоизоляции выбралась на улицу с пакетом на голове

Супруга юмориста Евгения Петросяна вышла во двор подышать.

Брухунова спустя месяц самоизоляции выбралась на улицу с пакетом на голове
Брухунова вышла подышать воздухом после месяца самоизоляции/https://www.instagram.com/bruhunova/

Жена 74-летнего сатирика Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова в Instagram опубликовала кадр, на котором она идет по улице с пакетом на голове. Спутница жизни юмориста появилась на улице спустя месяц самоизоляции. Судя по всему, она просто уже не выдержала «домашнего ареста».

«Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого «события» вышла во двор подышать».

Татьяна Брухунова

Отметим, что, по неподтвержденным данным, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян сыграли свадьбу в конце прошлого года. Не так давно прошла информация, что у них появился совместный ребенок. Впрочем, сами супруги пока эти сообщения официально не подтверждали. Сейчас юморист находится в группе риска, поэтому также соблюдает самоизоляцию.

Добавим, что количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире стремительно приближается к отметке в два миллиона человек. В России свыше шестидесяти тысяч заболевших. Особенно напряженная обстановка наблюдается как раз в столице. Последние несколько дней количество заразившихся в Москве медленно ползет вниз.

Тэги

Евгений ПетросянЕвгений Петросян последние новостиТатьяна Брухунова
Loading...