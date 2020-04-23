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Водитель Надежды Бабкиной вместе со своей семьей подхватил коронавирус

Об этом рассказал историк моды Александр Васильев.

Водитель Надежды Бабкиной вместе со своей семьей подхватил коронавирус
Водитель Бабкиной и его семья подхватили коронавирус/http://globallookpress.com/

Историк моды Александр Васильев, который несколько дней назад был выписан из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщил, что водитель певицы Надежды Бабкиной, а также его семья, сын и жена, подхватили коронавирус. Сейчас они находятся в больнице.

Как отметил Васильев, он не знает возраст ребенка. По его словам, сам он очень легко отделался. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Не знает Васильев и о текущем состоянии Надежды Бабкиной. По его словам, гражданский супруг исполнительницы Евгений Гор на этот счет предпочитает не распространяться. Сам он верит, что певица в ближайшее время выпишется из клиники, где сейчас ей оказывают помощь.

Как заметил историк моды, в ближайшее время, скорее всего, должны начаться съемки новых выпусков шоу «Модный приговор». Дело в том, что ранее были отсняты только выпуски за апрель. Месяц постепенно подходит к концу, сообщает «Комсомольская правда».

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