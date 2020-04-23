«Марсель, папа пьяный?»: Башаров снял на видео разборки с Шевырковой при сыне

Актер все время на записи уверял сына, что он не пил.

Актер Марат Башаров в Instagram опубликовал ролик, на котором устраивает разборки со своей бывшей супругой Елизаветой Шевырковой. Судя по всему, девушка приехала к нему за их общим сыном Марселем.

В начале ролика Башаров говорит своей супруге: «Ты ударила папу». На это Шевыркова заявляет, что ее бывший супруг напился. Видны пустые бутылки. Затем Башаров обращается к сыну: «Марсель, папа пьяный?» Растерянный ребенок просто стоит и наблюдает за разборками своих родителей.

В какой-то момент Елизавета Шевыркова произносит: «Ты одному ребенку уже психику сломал, падла. Что ты делаешь с ребенком, падла, просто падла», — говорит она.

В конце ролика Шевыркова кидается с кулаками на Башарова и обещает в следующий раз приехать к нему уже с полицией.

Отметим, что ранее Марат Башаров сломал нос своей супруге. Через несколько месяцев она подала на развод. Актер признавался в интервью, что пьяным не может контролировать свои эмоции.