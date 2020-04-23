«Студенческие браки распадаются»: Кайков вспомнил свой первый неудачный союз с Дмитриевой

Актер Андрей Кайков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой первый неудачный барк с актрисой театра и кино Евгенией Дмитриевой.
«Мы познакомились в Щепкинском училище. У нас была взаимная симпатия. Играли в одном спектакле мужа и жену. Ну вот и доигрались. Я влюбился и все. Свадьба у нас удалась. Потом, наверное, годы говорили в Брянске об этой свадьбе. Мы купались в реке прямо в одежде на мальчишнике».
Как отметил актер, пока они вместе с Дмитриевой жили в общежитии, все было прекрасно. Проблемы начались, когда после окончания вуза оказались в разных театрах.
«Интересы у каждого были свои. В итоге мы безболезненно разошлись. Остаемся до сих пор добрыми друзьями. Вместе мы были всего полтора года. Не было какой-то причины, что надо обязательно расходиться. Ну просто так случилось», — заметил актер.
По словам Андрея Кайкова, по статистике студенческие браки чаще распадаются.
«У нас были разные компании. Нам нечего было делить. Официально развелись года через четыре уже после того, как расстались», — сказал он.