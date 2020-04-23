«Студенческие браки распадаются»: Кайков вспомнил свой первый неудачный союз с Дмитриевой

Актер Андрей Кайков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой первый неудачный барк с актрисой театра и кино Евгенией Дмитриевой.

«Мы познакомились в Щепкинском училище. У нас была взаимная симпатия. Играли в одном спектакле мужа и жену. Ну вот и доигрались. Я влюбился и все. Свадьба у нас удалась. Потом, наверное, годы говорили в Брянске об этой свадьбе. Мы купались в реке прямо в одежде на мальчишнике».

Андрей Кайков

Как отметил актер, пока они вместе с Дмитриевой жили в общежитии, все было прекрасно. Проблемы начались, когда после окончания вуза оказались в разных театрах.

«Интересы у каждого были свои. В итоге мы безболезненно разошлись. Остаемся до сих пор добрыми друзьями. Вместе мы были всего полтора года. Не было какой-то причины, что надо обязательно расходиться. Ну просто так случилось», — заметил актер.

По словам Андрея Кайкова, по статистике студенческие браки чаще распадаются.