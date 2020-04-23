Как же летит время: в Сеть попал снимок заметно постаревших звезд из «Деревни дураков»

В Instagram на страничке «Все узнай» появилась фотография с заметно постаревшими звездами из «Деревни дураков». Эта программа выходила на экраны с 1996 по 2001 год. У нее была огромная армия поклонников как в России, так и на Украине, где ее создали. На фотографии можно увидеть трех любимцев публики: Сергея Гладкова, Татьяну Иванову и Вадима Набокова.

Отметим, что сюжет «Деревня дураков» выходил в рамках журнала видеокомиксов «Каламбур». Эту передачу начинали показывать на канале ОРТ. В 2000 году и до своего закрытия в июне 2001 года программа выходила на канале РТР. После у нее стали падать рейтинги, в связи с чем проект закрыли.

Отметим, что в «Деревне дураков» обыгрывались популярные мотивы и клише русского и отчасти советского фольклора. В главных ролях были обычные мужик и баба – супружеская пара. В гости к ним часто наведывался Морячок-дурачок. Оба мужских персонажа по сюжету были большими любителями выпить, а женщина их гоняла.

Любопытно, что в некоторых сериях «Деревни дураков» появлялся русский сказочный персонаж Медведь по имени Миша. Его роль исполнял актер Алексей Агопьян.