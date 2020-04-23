«Люди думают, что Женя — альфонс»: Бабкина объясняла, почему не выпячивает связь с Гором

Певица Надежда Бабкина перед тем, как угодить в кому с двусторонней пневмонией, дала интервью журналистам. Сейчас, когда опасность миновала, та беседа была опубликована в СМИ.

Как отмечала в разговоре звезда, она никогда не выпячивает свои отношения с гражданским мужем — музыкантом Евгением Гором. Вместе при этом они уже 17 лет и счастливы.

Как отмечала звезда, Евгений Гор — скромный человек. При этом он сам зарабатывает приличные деньги себе на жизнь. У него своя музыкальная группа, которая выступает на корпоративах, также есть небольшой свечной заводик.

«А люди думают, что Женя — альфонс и просто прикрывается моим именем. Он и на экран не стремится. Я ему предлагала: «Давай помогу». «Ни в коем случае», — ответил он». Надежда Бабкина

По словам звезды, за десять лет, что она появляется на программе «Модный приговор», ей лишь однажды удалось затащить туда гражданского супруга. Они вместе спели песню. Правда, как она сказала, показали в эфире только полкуплета, сообщает «АиФ».